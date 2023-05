L’aula di lingue della ‘Mattei’ intitolata al dirigente Pecchini

Ieri mattina, con ’ononorevole Ouidad Bakkali e il presidente del CdI, Stefano Gardini, è stata intitolata l’aula di lingue della scuola media ‘Mattei’ di Marina di Ravenna al dirigente scolastico Vittore Pecchini (foto), prematuramente scomparso. L’attuale dirigente, Salvatore Metrangolo, ha accolto gli invitati che sono intervenuti ricordando Pecchini e sottolineando quanto abbia significato per le scuole del territorio il preside innovatore. Pecchini si era distinto nella sua attività professionale, ricca di esperienze fatte in scuole italiane all’estero. Inoltre era amante del mare, tanto che per un periodo della sua vita ha svolto l’attività di marinaio. Come amava il mare amava la poesia di cui era grande estimatore e conoscitore. Per lui le città di mare e i loro porti erano “come una pausa lunga tra una strofa e l’altra. Come un saluto pieno di rimpianto per un futuro abbandonato, o di sollievo per una evasione ben riuscita”. Si sentiva un cittadino del mondo, di passaggio in ogni luogo. Era un educatore appassionato, convinto che il plurilinguismo fosse una grande opportunità. Alla cerimonia di intitolazione ieri erano presenti il papà Luigi, il figlio Federico e i fratelli Mauro e Maria Teresa.