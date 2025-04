L’Aula Magna della Classense: bellissima e austera

Riapre al pubblico, bellissima e austera, l’Aula Magna della Classense e le ali del ricordo riportano indietro nel tempo quando, sembra impossibile, questo luogo magico era l’unica sala di studio e di lettura fruibile dal pubblico. Anni Cinquanta del secolo passato. Portavo i calzoni corti, frequentavo le medie inferiori e un mattino d’estate entrai in questo tempio con il cuore che batteva forte e provai, senza saperlo, le stesse sensazioni che aveva provato Giovanni Papini quando nel suo Un uomo finito racconta il suo primo incontro con una biblioteca. Assunsi anch’io quell’“aria impacciata e sospettosa di chi sa d’essere in fallo” perché temevo che qualcuno mi avesse cacciato con il pretesto che quella non era roba per ragazzi. Fuori le cicale frinivano a tutto vapore, unica presenza viva in quel silenzio claustrale. Sapevo che laggiù in fondo, sulla sinistra, era conservata la mitica Enciclopedia Treccani che faceva bella mostra di sé con le sue costole dalle scritte dorate e mi stupiva che avrei potuto prelevare quei grossi tomi senza che nessuno dicesse nulla. Ritornai in quel luogo negli anni Sessanta e ancora non era cambiato nulla: lunghi tavoli corredati di panche senza schienale e abat jour di ottone che si azionavano tirando una catenella.

La Treccani era sempre al suo posto e su un ripiano vicino era stata sistemata una modesta rassegna di riviste. All’Aula Magna si accede salendo un doppio scalone che negli anni Venti del secolo scorso ebbe in città una… copia. A quello scalone, infatti, l’ingegner Guido Umberto Majoli (Euclide ‘d Bargamen) si ispirò quando disegnò l’accesso alla galleria della sala Splendor, poi “Sala Italia”, nella centralissima via Diaz e chi ha memoria di quella vecchia sala, chiusa da troppo tempo, ricorderà lo “scalone”, forse un po’ troppo ingombrante ma sicuramente di grande effetto. Sopra il portone d’ingresso campeggia la scritta “In studium non in spectaculum” tratta dal De tranquillitate animi di Seneca, un severo ammonimento che il filosofo romano usò pensando ai quarantamila libri della biblioteca di Alessandria citata anche dallo storico Tito Livio che la ricorda come esempio di raffinatezza. In realtà, scrive Seneca, si trattò di sfarzosa ostentazione di cultura, anzi nemmeno di cultura dal momento che era stata allestita non per lo studio (studium) ma per l’esibizione (spectaculum). E ricorda che i libri, purtroppo, spesso non sono utilizzati come strumenti di studio ma come elementi decorativi delle sale da pranzo!

Franco Gàbici