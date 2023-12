L’Ausl alle guardie mediche: "Nessuna riduzione del personale. Ma una diversa distribuzione"

È ormai una battaglia a tutto campo quella tra i medici della Continuità assistenziale e l’Ausl Romagna: alla minaccia dei primi di mettere mano alle dimissioni di massa – sono stati 160 i camici bianchi che con una lettera hanno espresso il loro malcontento per la riforma della Continuità assistenziale e per il debutto dei Centri di assistenza urgenza – l’Ausl Romagna ribatte colpo su colpo, senza apparentemente tentare di spegnere il fuoco della protesta. "Appaiono francamente pretestuose e sorprendenti – contrattacca l’Ausl – alcune affermazioni che intendono rappresentare il progetto di riorganizzazione come frutto di una scelta di ‘tagliare servizi’, insinuando in modo esplicito che ciò comprometterebbe la qualità della sanità e la sicurezza dei cittadini". Punto centrale la riforma della Guardia medica, che collocherebbe un operatore tecnico nella centrale telefonica: "La centrale unica di Continuità assistenziale prevede una risposta di un operatore tecnico che ha il compito unicamente di comprendere la natura della richiesta del cittadino e di indirizzarlo al servizio idoneo. L’operatore tecnico non effettua nessuna intervista di natura sanitaria, la quale è chiaramente demandata ai professionisti".

Ma è solo l’inizio: l’Ausl ribatte che "non corrisponde alle intenzioni di questa azienda ridurre il numero di medici schierati in servizio, ma solo prevederne una differente distribuzione nelle sedi territoriali. Si prevede l’attivazione di almeno 30 linee che potranno funzionare in parallelo, riducendo l’attesa al telefono". Circa invece il tema "del contemporaneo impegno del medico che effettua una visita e deve rispondere al telefono, se l’attività principale svolta dalla continuità assistenziale è il consulto telefonico, appare del tutto evidente che tale prestazione possa essere delegata, in caso di esecuzione di altre prestazioni, agli altri medici di continuità assistenziale presenti in servizio che sono liberi per rispondere, attraverso un sistema di back-up tra le linee telefoniche". Per quanto riguarda le perplessità espresse nell’attivazione dei Cau, l’Ausl precisa che i centri già attivi a Cervia e a Cattolica "hanno evidenziato, attraverso il monitoraggio dei dati di attività e degli esiti, l’efficacia del modello organizzativo, e in particolare la possibilità per i cittadini di accedere a strutture territoriali per la risposta a bisogni urgenti di natura episodica, mantenendo una stretta connessione con il medico di Medicina generale per il proseguimento delle cure". E’ finita qui? Ovviamente no: conscia dell’animus pugnandi dei medici, l’Ausl si dice pronta ad adottare "ogni eventuale azione correttiva che debba rivelarsi necessaria".

Filippo Donati