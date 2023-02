L’Ausl all’esame della Corte dei Conti "Le maggiori criticità nel Pronto soccorso"

di Andrea Colombari Ci sono vecchi crediti – risalenti al 2016 e ancor prima - per oltre 57 milioni di euro. Ma anche debiti scaduti verso fornitori per quasi 13 milioni di euro. E per quanto riguarda le fatture pagate, i ritardi hanno alimentato interessi di mora per quasi 150 mila euro nel 2019 e 46.500 nel 2020. Sul fronte più specifico, diverse sono le criticità rilevate per il pronto soccorso di Ravenna. È quanto emerso dalla relazione, appena depositata, della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sui bilanci dell’Ausl Romagna per gli anni 2019 e 2020. Il collegio dei magistrati bolognesi, presieduto da Marco Pieroni, in totale, comprese quelle legate a debiticrediti e fatture, ha isolato otto criticità principali a partire dal mancato allineamento tra le previsioni e i dati da consuntivo; e poi il ricorso a un’anticipazione di tesoreria per quasi 54 milioni di euro; l’esistenza di vari contenziosi; l’aumento dell’indebitamento legato alle assunzioni; quindi, da ultimo, il mancato rispetto dei termini di adozione e approvazione del bilancio economico preventivo. Nel documento, sono diversi i passaggi in cui viene citata Ravenna a partire dal fronte assunzioni con il progetto di riorganizzazione di chirurgia-urologia e l’attivazione dei posti letto...