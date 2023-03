L’autista del bus: "Mettiti la mascherina". Lui lo colpì, pena patteggiata

Sembra passato remoto e invece le restrizioni anti-covid al massimo sono passato prossimo. Tipo autunno 2021, quando per viaggiare sui mezzi pubblici occorreva non solo indossare la mascherina, ma bisognava farlo in maniera appropriata. È il contesto della vicenda per la quale un 57enne ravennate, in qualità di passeggero di un autobus di Start Romagna, ieri mattina davanti al gip Corrado Schiaretti e al pm Monica Gargiulo, con l’avvocato Matteo Olivieri ha patteggiato tre mesi e 16 giorni di reclusione (con pena sospesa) per violenza a pubblico ufficiale, l’austista. Secondo l’accusa, era andata così. Il 9 novembre 2021 l’uomo si trovava a bordo di un mezzo pubblico: ma nonostante i numerosi richiami dell’autista per indossare in modo giusto la mascherina sanitaria, lui non si era adeguato. Allora l’autista aveva tirato fuori il cellulare per chiamare le forze dell’ordine e farlo identificare a multare: e allora il 57enne per impedirglielo – prosegue l’accusa -, gli aveva sferrato un pugno sul braccio destro, quello con cui cioè reggeva l’apparecchio. E siccome l’autista nel pieno delle sue funzioni è un pubblico ufficiale, ecco la ragione della contestazione alla quale il 17 febbraio 2022 era seguito un decreto penale di condanna emesso dal gip Andrea Galanti su richiesta del pm Angela Scorza. Ovvero 4.500 euro di multa al netto della conversione delle pena detentiva (due mesi di reclusione) in pecuniaria.

A quel punto però il 57enne si era opposto, presumibilmente per non dovere pagare i 4.500 euro per quella mascherina da 50 centesimi non indossata a mestiere come invece le norme anti-covid prevedevano.

a.col.