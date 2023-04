L’auto come bazar dello spaccio in via Trieste Dentro quasi sei chili tra hashish e cocaina

Utilizzavano una Fiat Punto come bazar dello spaccio fino a quando, nella serata di venerdì scorso, una pattuglia della Polizia locale di Ravenna non li ha fermati per un controllo su via Trieste. E dalla perquisizione personale dei due uomini a bordo, giovani di origine tunisina, e della vettura è spuntata una montagna di droga. I vigili urbani hanno trovato, infatti, più di mezzo chilo di cocaina e cinque chili di hashish nel bagagliaio dell’auto, oltre a quasi 12 grammi di eroina e ben 14mila euro in contanti. La droga e i soldi hanno subito fatto scattare l’arresto dei due giovani.

Il controllo si aggiunge ad altri svolti dalla Polizia locale nell’ambito del progetto ‘Scuole Sicure’, per il quale il Ministero dell’interno ha riconosciuto al Comune di Ravenna un contributo di oltre 73mila euro da spalmare in tre anni, tratti dal Fondo per la Sicurezza urbana. I vigili urbani hanno iniziato a svolgere i servizi straordinari del progetto ‘Scuole Sicure’, indirizzati in particolare al contrasto dello spaccio di droga, a partire dal 18 marzo scorso. Sotto la lente sono finite principalmente le zone della stazione ferroviaria e del Parco della Pace.

Per quanto riguarda i risultati su 33 persone controllate una è stata arrestata la sera dell’8 aprile mentre tentava di vendere, ai giardini Speyer, una dose di hashish a un agente della Polizia locale in borghese.

I vigili urbani hanno poi segnalato altre ventuno persone alla Prefettura quali assuntori di droga.