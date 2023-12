L’autopsia fissata per domani

Verrà eseguita domani l’autopsia su Gloria Scaioli, la 65enne di Torri di Mezzano trovata morta in casa nella notte tra mercoledì e giovedì (nella foto a fianco la casa). Il pm Angela Scorza, che ha aperto un fascicolo senza indagati, ha affidato l’incarico al medico legale Tommaso Vassallo. I risultati consentiranno di sgombrare il capo da ogni eventuale dubbio anche se il decesso pare riconducibile a cause naturali. A trovare verso le 23 la 65enne ormai esanime, era stato il coniuge: si era imbattuto nel corpo sulle scale e aveva deciso di spostarlo su un divano. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 avevano notato alcuni segni ritenuti in prima battuta sospetti ma ricondotti qualche ora più tardi dal medico legale in macchie legate a processi naturali post mortem nell’ambito di un decesso avvenuto una ventina di ore prima.