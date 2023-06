L’autopsia non fatta, il medico legale "Inappropriata, le cause erano chiare"

Il medico di famiglia "fece una certificazione ampia". E così fu scartata l’ipotesi per un eventuale accertamento diagnostico: "C’erano cause di morte certificate". E’ quanto ieri mattina in corte d’assise a Ravenna ha spiegato il medico legale Gabriele Armuzzi (foto a sinistra), in servizio a Ravenna fino a tre mesi fa e ora in pensione. In particolare in aula ha chiarito come mai, pur in presenza di un sospetto di overdose di benzodiazepine e le sollecitazioni ricevute dal medico di base, già al tempo aveva spiegato che l’autopsia "sarebbe stata giudicata non appropriata. La dottoressa mi disse che era il figlio che la voleva. Dissi di farmi chiamare". Lui così fece, "e gli dissi le stesse cose. Mi disse che avrebbe voluto fosse escluso che la morte era legata a terzi ma che non aveva ipotesi: solo non voleva che qualcuno tirasse in ballo la badante". Lubiana Gherdirshi, medico del 118 intervenuto il giorno del decesso, ha ricordato che "la badante mi aveva riferito che Molducci dal giorno prima faceva fatica a respirare. E che aveva già chiamato il figlio".

Quando quest’ultimo arrivò dopo una ventina di minuti, "mi sembrò provato, preoccupato, addolorato". Barbara Casadio, fisioterapista del defunto dopo un intervento alla spalla a ottobre 2020, ha ricordato come il 67enne fosse "vigile, lucido, autonomo". Poi a gennaio "mi chiamò: mi disse di avere il covid. A marzo al telefono era scoraggiato: parlava con voce impastata, si lamentava di avere male".