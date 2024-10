L’Autorità di sistema portuale ha preso parte alla Naples shipping week

Anche l’Autorità di sistema portuale di Ravenna ha preso parte alla Naples shipping week, l’evento leader tra gli appuntamenti internazionali dedicati alla cultura del mare e in particolare al sistema logistico-portuale, tenutosi la settimana scorsa nel capoluogo campano. Viste le difficoltà che attraversano altri scali, "tra i presenti si è parlato del ‘modello Ravenna’ e questo a mio avviso deve rendere orgogliosa tutta la comunità portuale" commenta il direttore operativo dell’AdSP, Mario Petrosino, che ha presentato a Istituzioni e operatori privati il terminal crociere, reso operativo in tempi record grazie alla partnership con un operatore privato, e il progetto Ravenna Port Hub per l’abbassamento dei fondali e il consolidamento delle banchine di cui la prima fase si è conclusa con un anno di anticipo. "Ho illustrato agli esperti del settore portuale marittimo – aggiunge Petrosino – anche i progetti sull’intermodalità ferroviaria, in particolare i due scali merci, la tratta per il nuovo terminal container e il progetto che porterà l’AdSP a diventare il gestore unico per i binari del porto".

m.v.v.