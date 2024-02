L’Autorità portuale costruirà diga frangiflutti

Sarà l’Autorità Portuale di Ravenna a realizzare la diga frangiflutti per il rigassificatore al largo della città romagnola. Nel dettaglio l’Autorità Portuale e Fsru Italia, società del gruppo Snam, hanno sottoscritto l’accordo in base al quale toccherà alla stessa Autorità Portuale creare la struttura prevista per proteggere rigassificatore galleggiante che sarà costruito da Fsru Italia e sarà operativo nel corso del 2025. L’opera, sostenuta da Cassa Depositi e Prestiti, sarà lunga complessivamente circa 900 metri e larga circa 23,5 metri che, in corrispondenza delle due testate, si estendono per circa 38.