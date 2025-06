Lavanda regina a Casola Valsenio: dal piatto alle essenze, ce n’è per tutti i gusti

Con la Giornata della lavanda e la Notte viola (domani), Casola Valsenio festeggia la lavanda che in questo periodo colora e profuma i giardini pubblici e privati e i gradoni del Giardino delle Erbe dove ne sono coltivate una quindicina di varietà. S’inizia al Giardino con "mille sfumature di lavanda", un ciclo di visite guidate alle 10-11- 12 e 15 alla scoperta delle varietà di lavanda. Alle 11 e alle 16 si svolgerà una distillazione dimostrativa di lavanda per ricavarne l’olio essenziale. Alle 17 "Merenda in viola": passeggiata nel lavandeto storico e in quello di raccolta, seguita da una merenda a pic nic tra le piante del Giardino. La giornata si concluderà con la messa e la benedizione dello spigo (Info e prenotazioni: 335.1209933). La Notte viola inizierà alle 18 nel centro storico con un mercatino di erbe, profumi, essenze e prodotti del territorio. Alle 19 si terrà una cena in piazza a cura della Pro Loco che proporrà "piatti viola", tra cui risotto ai mirtilli, strozzapreti al Sangiovese, polpette di carne su letto di verdure viola, panna cotta alla lavanda. Previste anche la mostra fotografica "Casola in viola" a cura di Pietro Fabbri alle lanterne volanti dell’associazione ’Creativi sopra la Media’, fino all’Officina dell’artista, estemporanea di Andrea Ragazzini, mentre la Relight Orchestra proporrà brani degli anni ’90. Saranno attivi anche laboratori: dalla costruzione di gufetti in legno alla pittura con colori naturali a cura di Vanna Poli e alla realizzazione, nella bancarella del Giardino delle Erbe, delle rocche di lavanda, un ingegnoso sistema per poter conservare le infiorescenze di lavanda nei cassettoni con la biancheria.

Beppe Sangiorgi