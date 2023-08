L’avarizia affrontata con ironia

Tiràt, tirato, rivolto a qualcuno, ha nel dialetto romagnolo il significato di ’restio nel dare e nello spendere’, cioè un avaro o tirchio che dir si voglia. Di una persona così ci sono molti modi di dire ironici, cominciando da "L’à al bisàc cusìdi", ha le tasche cucine, per cui è impossibilitato a mettere mano al denaro. E quando lascia qualcosa è in realtà inesistente: "E’ lasa agl’òs dla pulénta", lascia le ossa della polenta, cioè niente. Bello anche il detto "L’è lêrg coma e’ spén int la pônta" (È largo come lo spino nella punta), vale a dire largheggia poco, nel senso di poco generoso. Lo stesso significato lo ritroviamo in un altro detto che fa riferimento alla presunta strettezza della fronte del gatto: "L’è lêrg coma e’ gat int la frônta".