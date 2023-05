Lavarsi le mani, l’Asl c’è Domani la giornata mondiale

Domani è la giornata Mondiale per l’Igiene delle mani. "L’Azienda USL della Romagna – spiega il dottor Carlo Biagetti, responsabile del programma aziendale per il controllo del rischio infettivo e uso responsabile degli antibiotici – aderisce alla campagna dell’OMS adottandone lo slogan di quest’anno: “Agiamo subito insieme - Salva vite: igienizza le mani”. Una procedura estremamente semplice, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario. Se eseguita nel modo corretto costituisce l’elemento fondamentale di prevenzione delle infezioni.