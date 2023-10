Lavatrici e frigoriferi dal Rotary per le case protette di Sos Donna

Importante gesto di solidarietà della Fondazione Rotary che, per il tramite del Fondo alla risposta ai disastri attraverso il Distretto Rotary 2072 e il Rotary Club Faenza, ha annunciato una significativa donazione di elettrodomestici a due abitazioni protette gestite da Sos Donna Faenza, abitazioni che erano state colpite dalle violente alluvioni dello scorso maggio.

La donazione comprende, in particolare, elettrodomestici essenziali come lavatrici, frigoriferi e fornelli, che saranno fondamentali per garantire il benessere e la dignità delle donne ospitate dall’associazione Sos Donna Faenza.

"Siamo profondamente grate alla Fondazione Rotary e al Rotary Faenza per questa donazione – ha affermato la presidente dell’associazione Sos Donna centro antiviolenza di Faenza, Antonella Oriani –. Sono importanti tessere che ci consentiranno di iniziare la progettazione del ripristino delle nostre case che ospitano le donne vittime di violenza con i loro figli che devono allontanarsi dal maltrattante ed entrare in protezione".

Fiorella Sgallari, Governatrice del Distretto Rotary 2072 ha commentato: "Siamo onorati di poter contribuire a questa importante causa. L’empowerment femminile è una delle nostre priorità, e riteniamo che fornire supporto alle donne in momenti di crisi sia fondamentale per promuovere una società più equa e giusta. Questa donazione rappresenta il nostro impegno a sostenere le donne e le loro famiglie nel superare le sfide che si presentano loro".