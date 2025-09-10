Lavezzola, ecco la nuova casa comunale

Venerdì alle 18.30 sarà inaugurata la rinnovata casa comunale di Lavezzola. Il lavoro ha consentito di riorganizzare gli spazi interni ed esterni: dentro l’edificio vi è un nuovo spazio per i servizi sanitari, l’Urp decentrato, uno spazio per la facilitazione digitale e uno per i giovani in gestione con l’associazione la Locomotiva. Nella corte esterna dell’edificio sono state realizzate le pavimentazioni carrabili e pedonali, oltre all’area dedicata alle attività all’aperto con la piazzetta pavimentata che ospita il box bar per eventi e l’area ludica dove è stato installato il canestro da pallacanestro.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Andrea Sangiorgi, Gloria Pollini (presidente dell’associazione ‘La Locomotiva’), Federica Boschi (direttrice del Distretto sanitario di Lugo) e l’assessora regionale Irene Priolo. Seguiranno un’esibizione di break dance, hip-hop e giocoleria con dj set di Beat Ballet; al termine, un buffet offerto ai presenti.

La riqualificazione è stata finanziata grazie a un contributo regionale di 100mila euro attraverso il bando Ru2021, destinato a progetti di rigenerazione urbana per i Comuni con meno di 60mila abitanti. L’importo complessivo è stato di 160mila euro. Dal 17 settembre al piano terra della casa comunale sarà inoltre garantita l’apertura tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 10.30, dello sportello dei servizi al cittadino con anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali, Urp; sarà inoltre operativo dalle 10 alle 13 sempre il mercoledì lo sportello Digitale facile, per il supporto gratuito all’utilizzo di Spid e fascicolo sanitario.