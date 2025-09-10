Nella stanza di un santo
CronacaLavezzola, ecco la nuova casa comunale
10 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
Lavezzola, ecco la nuova casa comunale

Venerdì alle 18.30 la cerimonia di inaugurazione con le autorità. In programma show e buffet per tutti.

Venerdì alle 18.30 sarà inaugurata la rinnovata casa comunale di Lavezzola. Il lavoro ha consentito di riorganizzare gli spazi interni ed esterni: dentro l’edificio vi è un nuovo spazio per i servizi sanitari, l’Urp decentrato, uno spazio per la facilitazione digitale e uno per i giovani in gestione con l’associazione la Locomotiva. Nella corte esterna dell’edificio sono state realizzate le pavimentazioni carrabili e pedonali, oltre all’area dedicata alle attività all’aperto con la piazzetta pavimentata che ospita il box bar per eventi e l’area ludica dove è stato installato il canestro da pallacanestro.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Andrea Sangiorgi, Gloria Pollini (presidente dell’associazione ‘La Locomotiva’), Federica Boschi (direttrice del Distretto sanitario di Lugo) e l’assessora regionale Irene Priolo. Seguiranno un’esibizione di break dance, hip-hop e giocoleria con dj set di Beat Ballet; al termine, un buffet offerto ai presenti.

La riqualificazione è stata finanziata grazie a un contributo regionale di 100mila euro attraverso il bando Ru2021, destinato a progetti di rigenerazione urbana per i Comuni con meno di 60mila abitanti. L’importo complessivo è stato di 160mila euro. Dal 17 settembre al piano terra della casa comunale sarà inoltre garantita l’apertura tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 10.30, dello sportello dei servizi al cittadino con anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali, Urp; sarà inoltre operativo dalle 10 alle 13 sempre il mercoledì lo sportello Digitale facile, per il supporto gratuito all’utilizzo di Spid e fascicolo sanitario.

