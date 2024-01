Oggi Lavezzola festeggia il patrono San Sebastiano. Al pomeriggio in piazza ci saranno giostre, gonfiabili, bancarelle di dolciumi, vin brulè. Si comincia alle 14.30 con i giochi di una volta della ‘Symphony musical company’. Alle 15.30 ci sarà invece il concorso di pasticceria con la giuria di esperti (ingrediente d’obbligo il cioccolato). Agli iscritti è stato consegnato un cartoncino dove scrivere gli ingredienti e la ricetta; la torta sarà ritirata in piazza oggi alle 15, insieme a una busta con i dati del concorrente e il numero di telefono; primo premio un buono per due menù degustazione all’osteria del Borgo. Si continua alle 17 con la stima del peso di prosciutti, salami e insaccati e alle 17.30 estrazione della lotteria (primo premio un drone).