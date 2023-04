Lavezzola, il gatto Silver è tornato a stare bene grazie al pacemaker

Amare il proprio amico a quattro zampe significa prendersene cura, nel bene e nel male. Così fanno Matteo Bartolotti e la compagna Roberta, entrambi residenti a Lavezzola, che hanno deciso di raccontare la loro recente e drammatica esperienza per sensibilizzare le persone alla cura degli animali, fornendo anche utili informazioni. Il loro Silver, un simpatico gatto bianco e nero, che ha raggiunto la considerevole età di 14 anni, ha iniziato a stare male due mesi e mezzo fa. All’improvviso sveniva e perdeva conoscenza, senza apparente motivo. Immediatamente sono scattati gli accertamenti da vari veterinari della zona. "Durante il primo mese di calvario – ricorda Bartolotti –, inizialmente ci è stato detto che soffriva di epilessia, poi che forse aveva un tumore al cervello. Di fatto la diagnosi definitiva non arrivava ma Silver continuava a collassare; quindi lo controllavamo giorno e notte, temendo che ogni malore potesse essere fatale. Poi ci siamo rivolti alla clinica veterinaria universitaria di Ozzano dell’Emilia (Bologna) dove è stata scoperta un’aritmia al cuore. Il primo tentativo è stato quello di curarlo con farmaci sperimentali". Ma la cura non ha funzionato, gli svenimenti di Silver sono presto ricominciati.

A quel punto, si è prospettato un solo disperato tentativo: sottoporre il gatto a un intervento per l’inserimento di un pacemaker alla clinica Malpensa Samarate (Varese), l’unica in Italia a praticarlo. "Se per le persone è un intervento di routine – racconta Bartolotti – e lo è anche per i cani, per i gatti non lo è. Si tratta di un intervento a cuore aperto molto rischioso. Senza contare che Silver è anziano e diabetico. In più e non da poco c’è l’aspetto economico, costa circa 3.500 euro. Una cifra che raddoppia facilmente per far fronte a esami, visite e terapie. Ci abbiamo pensato molto fra pianti, notti insonni e litigi in famiglia, ma alla fine Roberta e io abbiamo deciso di dare fondo ai nostri risparmi e di provare a salvare la vita di Silver. Ora che è passato un mese dall’intervento e che è stato considerato fuori pericolo, possiamo dire che ne è valsa la pena".

Roberta Bezzi