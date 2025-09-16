Lavezzola: inaugurata la casa comunale rinnovata

Servizi comunali, sportello di facilitazione digitale, assistenza sanitaria, un box bar, un’area ludica e anche spazi per i giovani trovano posto nella rinnovata Casa Comunale di Lavezzola inaugurata venerdì scorso. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Conselice, Andrea Sangiorgi, Gloria Pollini (presidente dell’associazione la Locomotiva), Federica Boschi (direttrice del Distretto sanitario di Lugo); presente inoltre l’assessora regionale alla Programmazione territoriale, Irene Priolo.

I nuovi spazi della casa comunale hanno anche ospitato il loro primo evento: un’esibizione di break dance, hip-hop e giocoleria con dj set a cura dell’associazione Beat Ballet. "Questo taglio del nastro rappresenta un importante traguardo per la comunità di Lavezzola, che da oggi avrà a disposizione nuovi servizi – sottolinea il sindaco, Andrea Sangiorgi –. Non si tratta solo di un rinnovamento, ma anche di un miglioramento della fruibilità, poiché nello stesso edificio sono collocate più funzioni, in sinergia tra loro. Un primo passo verso la completa e totale rifunzionalizzazione della casa comunale e di tutte le sue pertinenze, poiché ora i lavori procederanno sulle pertinenze esterne, come il campo sportivo e gli ex magazzini comunali".

Dal 17 settembre al piano terra della casa comunale sarà garantita l’apertura tutti i mercoledì dalle 8,30 alle 10,30, dello sportello dei servizi al cittadino che comprende anagrafe, stato civile, servizi cimiteriali, Urp. Dalla stessa data sarà inoltre operativo dalle 10 alle 13, sempre il mercoledì, lo sportello ‘Digitale facile’, per il supporto gratuito all’utilizzo degli strumenti informatici legati alla pubblica amministrazione (Spid, fascicolo sanitario, app Io). Dal mese di ottobre sarà attivo anche il presidio di Polizia locale (giorno e orario ancora da definire).

Nell’edificio è allestito inoltre uno spazio per i giovani in gestione con l’associazione la Locomotiva, mentre nella corte esterna dell’edificio sono state realizzate le pavimentazioni carrabili e pedonali, oltre all’area dedicata alle attività all’aperto con la piazzetta pavimentata che ospita il box bar per eventi e l’area ludica dove è stato installato il canestro da pallacanestro.

Dentro l’edificio vi è un nuovo spazio per i servizi sanitari: la riqualificazione della casa comunale consentirà anche all’Ausl di potenziare la propria presenza sulla frazione. L’obiettivo è quello di trasferire entro l’anno l’attuale ambulatorio prelievi in un locale più grande, per ampliare l’attività infermieristica anche grazie alla presenza dell’infermiere di comunità e famiglia.

La riqualificazione della casa comunale è stata finanziata grazie a un contributo regionale di 100 mila euro attraverso il bando Ru2021, destinato a progetti di rigenerazione urbana per i Comuni con meno di 60 mila abitanti. L’importo complessivo è stato di 160mila euro.

Matteo Bondi