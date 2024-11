Lavezzola, interruzione della fornitura dell’acqua nella giornata di lunedì 11 novembre

Hera comunica che a causa di una rottura riscontrata sulla condotta idrica in via Selice 305, si renderà necessaria l’interruzione temporanea della fornitura idrica per l’intero Comune di Lavezzola. L’interruzione avverrà lunedì 11 novembre a partire dalle ore 8.30 e si protrarrà fino alle ore 12. "Al ripristino del servizio – spiega la nota di Hera – potrebbero verificarsi temporaneamente alcuni disagi come: l’abbassamento della pressione e alterazione del colore. Hera sottolinea che in entrambi i casi l’acqua rimane potabile. Le utenze interessate sono state avvisate tramite sms. Hera ricorda l’importanza di attivare il servizio di avviso gratuito per essere informati in tempo reale su eventuali interruzioni programmate. Per comunicare il proprio numero di cellulare o modificare i dati, è sufficiente accedere al sito: https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di imprevisti, i lavori potrebbero subire variazioni. Per ogni emergenza relativa ai servizi idrici, fognature e depurazione, è possibile contattare il numero verde Hera 800.713.900.