Lavezzola, la sagra rinviata si farà: via alla festa dal primo settembre

Nonostante il forzato rinvio, la Sagra della Porchetta e del Tortellino di Lavezzola è stata confermata. L’edizione numero 40 sarebbe dovuta iniziare il 19 maggio e sarà recuperata dal primo settembre. "Doveva essere l’anno in cui festeggiare un grande traguardo – spiegano dal comitato Associazione Sagra Lavezzolese –, ma le alluvioni e il fortunale che il 22 luglio ha colpito il nostro territorio ci hanno portato inevitabilmente a posticipare l’evento". Nonostante tutto, anche i ragazzi della Sagra, con la tenacia e la grinta che contraddistinguono il popolo romagnolo, non si sono affatto persi d’animo, rimboccandosi le maniche e tornando in piazza. Il tutto a testimonianza ancora una volta della loro voglia di festeggiare, di stare insieme e di ‘regalare’ al sempre numeroso pubblico tre giorni all’insegna di spettacoli, cultura, eventi sportivi e naturalmente della buona cucina.

Il via sarà venerdì primo settembre e la manifestazione si concluderà domenica 3. L’ingresso sarà a offerta libera per sostenere una causa benefica: dal 1982 la Sagra sostiene, infatti, l’Istituto Oncologico Romagnolo nelle sue attività di ricerca oncologica, di prevenzione, di assistenza ai pazienti. "Crediamo molto nel volontariato – osserva Alice Fusco a nome del comitato organizzatore – , e possiamo dire di essere orgogliosi di aver offerto nel corso degli anni il nostro aiuto nella lotta contro il cancro sostenuta dallo Ior. Quest’anno abbiamo pensato di sostenere anche un’altra causa. Una parte del ricavato sarà devoluto alle persone che durante il periodo dell’alluvione hanno perso tutto o quasi. Lavezzola in quei giorni giorni si è distinta per senso civico e volontà. Ne siamo molto orgogliosi e vorremmo fare altrettanto".

Tornando alle ‘tre giorni’, gli stand gastronomici saranno aperti tutte le sere dalle 19 (il sabato e la domenica anche a pranzo da mezzogiorno). La zona giovani del ‘Porquito’ sarà operativa venerdì e sabato sera dalle 19 con dj set di accompagnamento (venerdì dj Tronk + FornaVoice ed il sabato dj NisCris). Non mancherà poi la zona ‘street food’ del ‘Pork&Chips’, situata lungo la strada principale adiacente al palco. Sarà operativa tutte le sere (sabato e domenica anche a pranzo). "Tra le novità – ricordano gli organizzatori – , ogni sera nella zona della ‘Borgottiana’ sarà possibile visitare la mostra fotografica ‘Lavezzola nei primi 50 anni del XX Secolo’". Non mancherà il tradizionale Luna Park in piazza Tiziano.

Luigi Scardovi