Lavezzola, lavori per la nuova rete idrica

Da domani a giovedì 16 marzo le squadre Hera effettueranno i lavori di collegamento della nuova rete acqua nelle vie Selice, Bastia e Maestri del Lavoro a Lavezzola. Per mettere in funzione le nuove condotte, che avranno una lunghezza complessiva di circa 4.800 metri, saranno necessari sei collegamenti e lo spostamento sulla nuova tubazione di altrettanti allacci utenza. Ogni intervento sulla rete idrica, l’unica ad alimentare l’abitato di Lavezzola, comporterà l’interruzione dell’erogazione dell’acqua: per limitare i disagi, i lavori saranno effettuati il più possibile nelle ore notturne. Il calendario dei lavori vedrà mercoledì 8 marzo dalle 14 alle 19 in via Selice 299 e a dalle 21 in via Bastia 261, presso la Torre di Lavezzola, il collegamento della nuova rete e la dismissione di quella esistente di collegamento al serbatoio pensile. Lunedì 13 marzo dalle 21 si interverrà presso la centrale dell’acquedotto di Conselice in via Guglielma (SP 91), il giorno successivo, alla stessa ora, in via Maestri del Lavoro a Conselice e giovedì 16 marzo: dalle 14 alle 19 è previsto il collegamento finale in via Selice 330. Le varie fasi dell’intervento sono ravvicinate per consentire di avviare il prima possibile i lavori per la demolizione della torre piezometrica di Lavezzola, da eseguire entro giugno, per consentire al Comune di realizzare nell’area un nuovo parco.