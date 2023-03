Lavezzola (Ravenna): strada provinciale Selice interrotta per un albero caduto

Il traffico alle 21.30 era ancora interrotto (Scardovi)

Lavezzola (Ravanne), 26 marzxo 2023. Anche nel territorio della Bassa Romagna l’annunciato transito di una perturbazione sta facendo sentire i suoi effetti. Dalle 19-30-20 si stanno infatti registrando rovesci di pioggia e forti raffiche di vento con punte di 60-70 chilometri orari. Lungo la strada provinciale 610 ‘Selice’ alle porte della frazione conselicese di Lavezzola, la furia del vento ha provocato la caduta di un grosso albero poco dopo (provenendo da Conselice) la cosiddetta ‘curva del ponte rosso’. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo unitamente all’autoscala proveniente dalla centrale operativa di Ravenna. Al momento (alle 21.15) la circolazione tra Lavezzola e Conselice è interrotta. In attesa che i pompieri provvedano a liberare la carreggiata, i mezzi provenienti da Imola e da Conselice in direzione Lavezzola/Ferrara sono deviati lungo la via Gardizza, mentre la strada provinciale Selice è chiusa a Lavezzola all’intersezione con la strada provinciale Bastia.

Lu.Sca.