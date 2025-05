Lavezzola, Sagra di porchetta e tortellino

Parte stasera la 42esima edizione della Sagra della porchetta e del tortellino, in piazza Caduti a Lavezzola. Andrà avanti fino a domenica, organizzata dall’associazione Sagra lavezzolese. La festa sostiene l’Istituto Oncologico Romagnolo. Oggi serata di anteprima con l’hamburger party e la musica del duo acustico Mud. Per l’occasione lo stand gastronomico non servirà porchetta e tortellini ma hamburger. Domani dalle 19 ci sono il mercatino degli hobbisti e la mostra d’arte ’Borgottiana’. Alle 19.30 podistica non competitiva e alle 20 sfilata delle majorette, seguita alle 21 dalla country line dance dei Wild Angels. Alle 21 in piazza Mazzini si esibirà il gruppo Milleluci di Alfonsine mentre al Porquito è in programma il dj-set di Tronk & FornaVoice. Sabato mattina raduno cicloturistico lavezzolese e poi quello delle vespe. Alle 15 al campo sportivo si terrà la partita ‘Piazza contro Buca’, mentre dopo cena il gruppo Ariafina proporrà antiche danze popolari nel borgo. Alle 21.15 in piazza Mazzini ci sarà invece il laser light show ‘Quelli che andavano al nuovo mondo’. Domenica mattina gara di pesca sportiva amatoriale all’agriturismo Massari, raduno d’auto e moto d’epoca dalle 9 in piazza Mazzini, il Traktor raduno alle 14 e in serata, in piazza Mazzini, lo show ’4ever fly’ fino alle 22, quando ci sarà l’estrazione del tombolone.

l.s.