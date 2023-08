Lavezzola, stasera dialogo fra Barattoni ed Errani

Stasera alle 20.30 nella Sala Pd New Petrol a Lavezzola si terrà un incontro pubblico ‘L’Estate militante: i nostri valori, la nostra comunità, il nostro futuro’ con la presenza di Vasco Errani (Associazione Idee per la Sinistra) e Alessandro Barattoni (Segretario Provinciale PD Ravenna).

"Il Pd di Lavezzola è pronto a ripartire con determinazione – afferma il Segretario del Circolo Rambelli di Lavezzola Andrea Sangiorgi – e lo faremo ripartendo dai valori in cui il nostro territorio ha sempre creduto come la giustizia sociale, la dignità del lavoro e l’uguaglianza. Ripartiremo da qui per guardare al futuro, per contribuire a costruire l’alternativa progressista nel Paese".