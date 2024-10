Lavezzola, violenta rissa nella piazza del paese

Spetterà ai carabinieri di Lavezzola fare piena luce sul movimentato episodio verificatosi venerdì scorso nella stessa frazione conselicese, dove per cause in corso di accertamento (sembrerebbe per futili motivi) si è consumata una rissa che avrebbe coinvolto complessivamente una decina di persone, tra cui un gruppo di italiani adulti e tre giovani stranieri.

È successo nella tarda serata, quando, dopo la ‘Festa delle Birra’ che si era svolta in piazza Tiziano, il gruppo di italiani ha raggiunto un bar della piazza principale del paese. Stando a indiscrezioni raccolte nella cittadina, alla richiesta di un accendino da parte dei giovani stranieri rivolta al gruppo di italiani, sarebbero subito ‘volate’ parole grosse, per poi sfociare in una colluttazione che avrebbe coinvolto i giovani e parte degli adulti. Una rissa, nel corso della quale sarebbero stati usati anche alcuni oggetti divelti dalle aiuole circostanti.

Sul posto sono subito intervenute alcune pattuglie dei Carabinieri che fanno capo alla Compagnia di Lugo, ma dei protagonisti dell’episodio non c’era ormai più alcuna traccia.

In particolare, a indagare per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e per risalire all’identità dei suoi protagonisti, sarà il personale dell’Arma della locale Stazione (competente per territorio), avvalendosi sia di alcune testimonianze raccolte la sera stessa e il giorno successivo sul posto, sia delle immagini riprese dalle telecamere di un locale situato nei pressi.

Come è facile immaginare, il concitato episodio ha destato allarme e non poca preoccupazione nella popolazione, ed è stato riportato anche sui social.