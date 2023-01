L’avido, occhi vitrei e unghie adunche

Cos’è l’avidità? In italiano è un desiderio che non si placa mai. Ben più efficace è la definizione in dialetto, che riesce a somatizzare l’avido davanti al denaro o a cose che ne solleticano la cupidigia: "L’à fat j òcc invidriê" ( Ha fatto gli occhi vitrei), cioè fissi sull’oggetto desiderato. Un altro modo di dire conferma la rappresentazione fisica dell’avidità: "L’à al grânf coma la pujâna" (Ha le unghie adunche come la poiana). Per condannare l’avidità e l’ingordigia con un pizzico d’ironia si diceva: "E’ dès ad no una völta ch’u ngne n’era" (Disse di no una volta che non ce n’era). Ed ancora: "U s’ fareb dê una s-ciuptê par vèndar la pala" (Si farebbe dare una fucilata per vendere la palla). Cioè rischia la vita per ottenere un utile da niente.