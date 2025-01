"Lavoratori. Elle Emme pronti allo sciopero"

Al rifiuto di Elle Emme di avviare il confronto con il sindacato Sgb per la definizione del contratto aziendale, i lavoratori ieri in assemblea davanti alla Marcegaglia hanno deciso di rispondere con l’avvio di scioperi. "Indignati per la resa dei sindacati confederali – si legge in una nota Sgb – che, a fronte di aumento del costo della vita di 300 euro negli ultimi anni, hanno concesso ai padroni di ripagare i lavoratori con un elemosina di meno 40 euro mensili per il 2025, i lavoratori in assemblea hanno rinnovato il sostegno alla piattaforma aziendale presentata da Sgb: anticipo di 150 euro mensili sui futuri aumenti contrattuali (che nel rinnovo sono dilazionati in tre anni); aumento del valore dei buoni pasto, adeguamento delle maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo, introduzione del premio di risultato". All’assemblea i lavoratori di CoFaRi, assorbiti da Elle Emme, sono stati informati sulla liquidazione coatta amministrativa.