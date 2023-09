Lavori a Faventia Sales e festa delle associazioni, le modifiche alla viabilità

Per attività di scarico all’interno del complesso di Faventia Sales, per evitare intralci alla viabilità, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità; oggi, dalle 7 alle 12, in via Mura Diamante Torelli, a partire dal civico 67 per 40 metri in direzione Firenze, su entrambi i lati della carreggiata, viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Durante le operazioni di scarico materiale, inoltre viene istituito il divieto di transito in corrispondenza del civico 67 e doppio senso di circolazione per i mezzi di soccorso e di emergenza e in uso a residenti o frontisti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Torricino e l’intersezione con via del Carmine.

Nei prossimi giorni, poi, in occasione della Festa delle Associazioni in programma a Faenza domenica 24 settembre, vengono istituite alcune modifiche alla viabilità ordinaria: dalle 7 alle 19, nella parte di piazza Martiri della Libertà compresa tra piazza del Popolo e via Marescalchi, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore eccetto mezzi al servizio dell’evento.