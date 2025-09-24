Lavori a Fornace Zarattini: "Interventi strutturali, c’è un iter da rispettare. A breve vedremo Curcio"

Per realizzare interventi strutturali risolutivi (o altamente efficaci), "c’è un iter da rispettare". Resta "un milione di euro, frutto delle donazioni raccolte dopo quanto successo, da distribuire" e, buon ultimo, "il 3 ottobre incontreremo in Regione il commissario straordinario Fabrizio Curcio". Yuri Ghetti è il presidente del Comitato cittadino di Fornace Zarattini e dell’associazione di protezione civile Poseidon. Sul Carlino di ieri a fare il punto della situazione post-alluvione è stato Mirko Bertaccini, presidente del Comitato alluvionati. Ghetti dà una lettura diversa rispetto a Bertaccini, che ha parlato apertamente di assenza di tavoli tecnici e di inerzia degli enti locali. "Sì, sono passati due anni dall’esondazione dei fiumi e da tutto quello che ciò ha significato. Due anni sembrano molti, ma va ricordata l’eccezionalità del fatto e che ci sono iter da rispettare. Il Comitato ha fiducia nell’operato di amministrazione regionale e comunale".

Ghetti stesso però non nasconde che se un evento simile dovesse ripetersi, "Fornace si allagherebbe nuovamente come nel 2023". Nella zona "sono stati realizzati i lavori di somma urgenza. Si è poi intervenuti sul canale Magni, rimuovendo la fanghiglia sul fondale. Siamo anche noi consapevoli che servono interventi strutturali". Sarà questo uno dei temi dei quali si discuterà tra una decina di giorni a Bologna con il commissario straordinario Curcio. "Un paio di settimane fa si è riunito il direttivo del Comitato cittadino e si è discusso di ciò che serve per preservare la zona. Però devono essere i tecnici - che vedremo a Bologna -, a dire cosa si può fare". Progettazione, ottenimento dei fondi e realizzazione degli interventi: questi i passaggi obbligati che andranno seguiti. "C’è un iter e va rispettato". Con il Comune di Ravenna "c’è un rapporto continuo. Di quanto raccolto con le donazioni c’è un milione ancora da distribuire. Mi è stato detto dall’ente che sarà pubblicato a breve il bando per dare modo a chi ha subìto danni di richiedere un ristoro". Con il termine ’breve’ "intendo due settimane, un mese". Quale è lo stato d’animo di chi vive a Fornace Zarattini? "Quando piove c’è certamente preoccupazione. Io però, visto il doppio ruolo che ricopro, parlo con molte persone. Faccio una stima: su venti, sono 2-3 quelle che vivono peggio l’evento atmosferico". Ieri sono partiti i lavori sulla via Faentina per il ripristino della ciclopedonale dal tratto adiacente al civico 166 (Cisalfa) fino a Fornace Zarattini. "Chiediamo come comitato che l’asfalto venga rifatto fino al forno". Ghetti cita infine come segno di attenzione verso Fornace gli interventi realizzati nei parchi ’Cavina’ e ’Rotondi’, dove nei mesi scorsi sono state montat attrezzature per bambini e per l’attività sportiva.

