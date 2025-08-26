Lavori a Palazzo Mazzolani. Via all’ultimo stralcio

Sono in via di conclusione i primi lavori che hanno interessato Palazzo Mazzolani, sede dell’Isia in corso Mazzini a Faenza. Si tratta di un intervento importante eseguito in somma urgenza sulle coperture dell’antico edificio, dopo che a maggio del 2023 le intense piogge avevano ulteriormente ammalorato i tetti. I lavori, divisi in due stralci dal costo complessivo di oltre 1,4 milioni, hanno interessato prima di tutto il lato verso piazza San Domenico, ed è stato eseguito in alcuni mesi. "Il primo stralcio dei lavori è in via di conclusione – ha specificato la direttrice dell’Isia, Maria Concetta Cossa –, ora stiamo approntando il secondo stralcio, che riguarda il lato di Palazzo Mazzolani che si affaccia su corso Mazzini". Parte delle impalcature interne al cortile, in seguito alla tinteggiature delle facciate interne "verranno sgomberate a settembre – prosegue Cossa –, e successivamente inizierà il cantiere sull’ultima ala del Palazzo". La piattaforma aerea che in molti hanno visto passando per il corso "è funzionale alla predisposizione del prossimo cantiere. Il secondo stralcio, assegnato alla Cear, prevede infatti che saranno smantellate le strutture e predisposte le impalcature su lato corso Mazzini, da progetto sono previste aeree", quindi non al suolo.

"I lavori – continua Cossa – proseguiranno per un periodo di 6 mesi e consistono nel restauro dei manti di copertura, oltre ad una serie di lavori analoghi a quelli già fatti: cerchiature per rinforzare le murature, passerelle metalliche tra i soffitti per la manutenzione. La coibentazione termica con doppio strato e poi la sostituzione delle strutture lignee deterioriate". Su uno dei quattro lati di Palazzo Mazzolani, si era già intervenuti nel 2019. Pertanto i due stralci in corso consentiranno di completare la ristrutturazione edilizia legata al tetto. Poi si potrà procedere con un’ulteriore opera relativa alla messa in sicurezza e alla prevenzione degli incendi. Un intervento da un milione che fu finanziato nel 2022. Infine Palazzo Mazzolani, che è vincolato dalla Soprintendenza, sarà interessato dal progetto di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi, in particolare di tutto il piano che si affaccia su corso Mazzini. Un’opera strategica dal costo di 6 milioni che sono stati finanziati con risorse ministeriali. Si interverrà su 9 ambienti grandi, in precedenza utilizzati anche come deposito della Pinacoteca, fino alla completa riattivazione funzionale. Sono infatti previsti interventi anche sui servizi igienici e sui piani ammezzati ora non utilizzati. Non mancherà, inoltre, l’efficientamento energetico. Insomma un progressivo e completo recupero dello storico edificio che ha visto l’Isia impegnata in prima linea da diversi anni.

Damiano Ventura