Lavori agli stradelli Raddoppiato il cantiere

Più personale e più mezzi per accelerare i lavori del Parco Marittimo. "Ce ne ha parlato l’assessore Del Conte nel corso dell’ultimo incontro che abbiamo fatto direttamente nell’area di cantiere, e qualche accelerazione si sta notando" commenta Maurizio Rustignoli, presidente della Cooperativa spiagge che associa i gestori degli stabilimenti dei lidi ravennati. "E’ chiaro – aggiunge – che la nostra categoria è preoccupata per la tempistica dei lavori che interessano stradelli, pineta e bagni. Il cantiere è un po’ indietro, ma con più personale e più mezzi c’è il tempo per recuperare. L’obiettivo è essere pronti per domenica 9 aprile, giorno di Pasqua". Già dalla prossima settimana verrà aggiunta una nuova squadra che si muoverà da Punta Marina verso Marina di Ravenna, mentre l’attuale continuerà sul percorso nord-sud. "Qualche miglioramento l’abbiamo già visto questa settimana, ma l’aggiunta di una squadra farà fare passi avanti importanti". Per Pasqua dovrebbero essere percorribili lo stradello che congiunge i bagni in terra solida (circa 3 km) e i singoli stradelli di accesso agli stabilimenti, inoltre sarà pulita la pineta e attivata l’illuminazione. I 2 km che richiedono l’utilizzo del legno verranno completati una volta terminata la stagione estiva. Il cantiere lavorerà fino a tutto maggio, poi verrà sospeso per la stagione balneare, ma qualche lavorazione ‘minore’ proseguirà in quanto non interferisce con l’attività turistica.

Capitolo parcheggi. La Coop spiagge ha chiesto all’amministrazione di rendere giornaliero, da giugno a fine agosto, il navetto che congiunge il parcheggio scambiatore di via Trieste e via del Marchesato a Marina, con la spiaggia. Fino alla stagione scorsa questo servizio era operativo soltanto nei week end e nei festivi. A Punta verrà ampliata l’area di sosta vicina al campo da calcio. Il primo test, per quanto limitato, è già in programma domani e domenica quando tra Marina e Punta apriranno una decina di stabilimenti con ristorazione a pranzo. "Servirà molta collaborazione tra amministrazione e stabilimenti. Siamo in un cantiere con tutta l’attenzione che ciò richiede. Auto e moto non entreranno negli stradelli ma dovranno parcheggiare su viale delle Nazioni. La stagione 2023 si preannuncia comunque positiva. Stanno arrivando prenotazioni per cabine e ombrelloni – spiega Rustignoli – e anche le agenzie che gestiscono seconde case stanno ricevendo numerose richieste. Lo stesso vale per il ricettivo. Un po’ di ottimismo è necessario a tutta la nostra categoria alle prese con il tema delle concessioni, io spero che venga convocato questo tavolo Governo-parti sociali per affrontare il tema". La nota dolente rimane quella del personale: "Si fatica a trovare le figure necessarie".

lo. tazz.