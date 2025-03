Lavori al canile. Intervento da 300mila euro

Buone notizie per il canile comunale. L’amministrazione infatti intende procedere con la realizzazione delle opere di ripristino ed ammodernamento del canile e del ricovero felini per un totale di 300mila euro. La struttura ospita cani e gatti; inoltre aiuta il territorio di Cesenatico. Gli interventi previsti sono importanti: realizzare un fabbricato per il ricovero dei gatti, uno per la quarantena dei cani, rifunzionalizzare parte dei locali esistenti e, infine, l’adeguamento e l’ampliamento di recinzioni e sottoservizi. Il canile è attualmente gestito dall’associazione di volontariato ARCA2005 - Associazione ravennate cervese animali e tante sono le attività che vengono proposte per sensibilizzare le persone nella gestione dei propri animali sia una volta che sono entrati in casa sia quando si desidera adottarne uno.

Tante le iniziative per la raccolta fondi. Ultima in ordine di data è la cena benefica che si è svolta la scorsa settimana al ristorante ‘Officine del Sale’ in occasione della quale sono stati raccolti 675 euro. Il canile, inoltre, aiuta anche le attività di gestione di cani e gatti del territorio di Cesenatico. Infatti, i Comuni di Cervia e Cesenatico anche quest’anno hanno approvato l’accordo per la custodia e la cura dei cani randagi di Cesenatico. La collaborazione fra i due enti risale al 2017, quando il Comune di Cesenatico, sprovvisto di strutture per il ricovero e la cura di cani rinvenuti sul territorio, chiese al comune di Cervia la disponibilità ad accogliere presso il proprio canile un numero massimo di dieci cani. Da quel momento l’accordo è stato continuativamente rinnovato. Nel frattempo, il Comune di Cesenatico ha avviato la realizzazione di una propria struttura per il ricovero di cani e gatti, e in attesa che questo divenga operativo, ha chiesto di poter proseguire la collaborazione con Cervia per un altro anno.

In base al nuovo accordo, il Comune di Cesenatico trasferirà al Comune di Cervia la somma di 16mila euro, che servirà a garantire l’ospitalità dei cani provenienti da Cesenatico e a contribuire alle spese sostenute per il funzionamento della struttura come utenze, manutenzione, assicurazioni. A Cervia non c’è, fortunatamente, un fenomeno legato ad abbandoni e randagismo per quanto riguarda i cani. Diversa, invece, è la situazione per i gatti. Tantissime le colonie feline presenti nel territorio mentre grande attenzione viene prestata soprattutto nel momento della riproduzione per evitare che il fenomeno dei gatti randagi si estenda. Le campagne di sterilizzazione/inserimento microchip a prezzi agevolati sono risultate poco efficaci, anche se si continua a proporle.

Ilaria Bedeschi