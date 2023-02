Lavori al Centro visite Salina, ora c’è il bando

Pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori per il rinnovo Centro visite Salina di Cervia. Le offerte dovranno essere presentato le 12 del 16 marzo. Grazie al contributo arrivato dal Pnrr di 900mila euro si potrà reralizzare l’intervento di rinnovo della struttura tramite un adeguamento strutturale e la riqualificazione dell’area esterna. Situato all’ingresso del complesso delle Saline, il Centro visite è un luogo di accoglienza turistica, di didattica ambientale, di sosta e ristoro. Questo immobile ospita al suo interno un percorso didattico informativo datato e non più adeguato al potenziale attrattivo del luogo. Necessita, inoltre, di lavori di adeguamento del fabbricato e di sistemazione dell’area esterna, al fine di offrire una maggiore sinergia con i complessi collocati nelle immediate vicinanze e con i collegamenti ciclabili in corso di realizzazione che portano direttamente al centro di Cervia e all’anello ciclabile previsto attorno al perimetro della Salina stessa. Nell’immobile, di proprietà comunale, si procederà ad un ammodernamento dell’impianto di riscaldamento, a interventi di manutenzione straordinaria degli infissi e dei servizi igienici, al restyling degli spazi interni del Centro Visite e dei percorsi di didattica ambientale, ai lavori di adeguamento del fabbricato e restyling area esterna.

A margine di questo intervento e del bando, l’amministrazione comunale cervese ha acquistato un terreno adiacente all’edificio che sarà destinato all’ampliamento del parcheggio. Nella stessa ottica di valorizzazione dell’intero complesso si procederà alla realizzazione, per un costo stimato di 300mila euro, di una torre di avvistamento presso il Centro Visite.

Nello specifico, l’intervento consisterà nella costruzione di una nuova torre nell’area antistante il centro da adibire a punto panoramico e di avvistamento sull’area protetta delle Saline mediante la realizzazione di un ascensore panoramico, di una passerella con creazione di spazi di osservazione. Con l’avvio del bando inizia ufficialmente il complesso intervento di valorizzazione del comparto saline anche grazie al fatto che, nel 2020, la concessione vigente è stata prorogata fino a cinquant’anni. La concessione statale a titolo gratuito a favore del Comune di Cervia riguarda non solo la Salina, inteso come specchio acqueo, ma pure i manufatti presenti nell’area. Da quel momento si è cominciato a lavorare per avviare l’iter per l’approvazione del prolungamento della durata della concessione ma anche avviare interventi, come quelli finanziati dal Pnrr, e sviluppare progetti turistici.

Ilaria Bedeschi