"Lavori al cimitero completati entro un mese"

"Entro un mese, a metà di ottobre, contiamo di terminare i lavori di ripristino anche delle ultime aree cimiteriali ancora inagibili. Si tratta delle aree Badia seconda e terza dove comunque si sta lavorando alacremente, e anche il Giardino del Ricordo. Ancora chiusa resterà la chiesa di san Girolamo e la sala del Commiato per via dei danni arrecati dall’acqua alle strutture in legno. Dal punto di vista dei costi dell’intervento, posso dire che siamo sull’ordine di 900mila euro, fra aree cimiteriali e forno crematorio che è ora tornato operativo". A illustrare la situazione al cimitero dell’Osservanza, a quattro mesi esatti dalla disastrosa inondazione di metà maggio, sono l’amministratore delegato di Azimut, Stefano di Stefano e l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi (nella foto) nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri mattina a palazzo Manfredi.

Proprio ieri sono state riaperte le aree più a sud ovest, verso il quartiere Bertoni. "Poi resta la ricostruzione del muro di cinta lungo la parte antistante l’argine del Lamone nel tratto in cui il 16 maggio ci fu il cedimento. Sul progetto dovrà esprimersi anche la Soprintendenza. Noi puntiamo a un muro in cemento armato rivestito di mattoncini così da richiamare la struttura e l’estetica di gran parte del muro di cinta che è in mattoni e di antica fattura. E proprio per questo ha ceduto davanti alla violenza dell’acqua".

L’ad di Azimut ha poi illustrato i tempi dell’intervento a cominciare dai giorni immediatamente successivi all’inondazione e che hanno permesso riaperture settoriali del cimitero ogni due-tre settimane. I settori ancora interessati ai lavori sono, come si diceva, quelli che più furono esposti alla permanenza dell’acqua e del fango (qui l’inondazione superò i quattro metri), e soprattutto perché lì ci sono reparti interrati a più livelli.

Di Stefano ha anche chiarito che "non sono più di quattro-cinque i casi di bare" che, galleggiando, sono slittate di non molto verso l’esterno dei loculi a causa del cedimento della sottile parete cementata di chiusura e di sostegno delle lapidi. Ha anche escluso che il liquame di colore scuro che a maggio e giugno anneriva il fango nelle varie Badie fosse il prodotto di liquidi organici: "Si trattava del prodotto della liquefazione delle speciali vernici con cui vengono trattate le bare". È stato anche spiegato che la riparazione dei danni a tombe di famiglia e relative lapidi dovrà essere a spese dei privati proprietari.

