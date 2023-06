Lavori al nido Pepito, ecco la ditta

L’amministrazione, al termine dell’iter burocratico per l’individuazione della ditta, ha affidato l’intervento nell’asilo nido Pepito di Faenza. Il progetto per i lavori che riguarderanno l’ampliamento e la riqualificazione della struttura di via Laghi 71, era stato finanziato attraverso la Missione 4 del Pnrr: Istruzione e ricerca per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. L’intervento consentirà di ricavare nuovi spazi così da poter ospitare più bambini, rispondendo alle esigenze dettate dalle graduatorie di iscrizione ai nidi comunali. L’asilo fino a oggi ospitava una settantina di bambini, tra i 9 mesi e i tre anni.

Ad aggiudicarsi l’appalto, per una cifra pari a 483.506,86 (Iva esclusa), è stata la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone nel Bolognese con un ribasso dell’1 per cento sulla cifra iniziale. I lavori dovranno essere completati entro un anno e mezzo dalla consegna dell’intervento alla ditta.