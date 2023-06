Lavori al nuovo palasport Annullata l’interdittiva antimafia, il consorzio Research prosegue

In quel documento "non c’erano elementi da cui ricavare il carattere strutturale del contagio mafioso". In altre parole l’interdittiva antimafia della prefettura di Salerno sul consorzio Research "deve ritenersi illegittima". Una decisione, quella appena presa dal Tar della città campana, destinata a riverberarsi su tutta Italia dato che il consorzio in questione ha (o aveva) appalti, in taluni casi di primo piano, in diverse città dello Stivale. A partire da Ravenna con il rifacimento della copertura del centro sportivo di Savarna ma soprattutto con il nuovo Palasport in costruzione alle porte del centro.

Del resto Research si era aggiudicato quest’ultimo appalto salvo poi vedersi bloccato a causa della perdita dei requisiti in ragione dell’interdittiva emessa il 12 aprile 2022. I giudici amministrativi, su specifica richiesta, avevano poi deciso di sospendere gli effetti degli atti in attesa della decisione di merito ora pronunciata. In particolare secondo il collegio presieduto dal giudice Leonardo Pasanisi, "non risulta precisamente supportata", e di conseguente è illegittima, "la conclusione che il pericolo infiltrativo" investa il consorzio "nella sua globalità e abbia carattere non occasionale ma perdurante" in modo tale "da giustificare l’inibitoria dell’intera sua attività".

E se i giudici hanno accolto la richiesta principale formulata da Research Consorzio Stabile società consortile a r.l., con ragionamenti analoghi hanno accolto anche quasi tutte le richieste fatte a cascata sui vari appalti. Tra le poche eccezioni, figura quella contro la sospensione dei lavori a Savarna disposta dal Comune il 19 aprile 2022. In questo caso, dopo la risoluzione bonaria del contratto avanzata dal consorzio il primo aprile, il Comune - si legge nella sentenza - il 24 maggio "stabiliva di procedere alla risoluzione del contratto d’appalto". Una decisione che "assorbe e supera la pregressa sospensione" e che "non è stata impugnata". Uguale a ricorso improcedibile.

Diverso invece il discorso per il Palasport: qui non ci sono "sufficienti ragioni per la declaratoria di improcedibilità". Del resto i lavori mica sono esauriti: esiste cioè un interesse concreto all’opera. E il ricorso era stato proposto contro la nota sempre del 19 aprile 2022 con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’esecuzione del contratto. Dopo la decisione del Tar di concedere la sospensiva, con verbale del 13 giugno di quello stesso anno il Comune aveva deciso per la "ripresa dei lavori" che, come rappresentato davanti al Tar dai legali comunali, "si stanno protraendo senza soluzione di continuità".

Vista la complessità della materia, le spese di lite sono state compensate.

Andrea Colombari