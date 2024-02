Lavori al parco in viale Catullo e a Cannuzzo

Novità in arrivo per progetti di comunità. Si inizia la prossima settimana coi lavori di sistemazione del parco sgambamento cani ‘Rin Tin Tin’ in viale Catullo a seguito del percorso di bilancio partecipato. La riqualificazione del parco prevede la sostituzione della recinzione e cancelli con altra rete più alta, la sostituzione delle panchine, la manutenzione delle pavimentazioni, la messa a dimora di nuovi alberi e la realizzazione di un impianto di irrigazione e di un punto acqua. Se le condizioni climatiche lo consentiranno, i lavori saranno conclusi in circa quattro settimane, periodo durante il quale il giardino rimarrà chiuso. Il progetto era stato proposto dai frequentatori del parco, che avevano evidenziato la necessità di una sistemazione dell’area. Dovrebbero essere realizzati in primavera anche gli altri due progetti scaturiti dal percorso partecipativo. Il primo si chiama ‘Un parco fluviale per tutti’ per implementare gli arredi del parco fluviale di Cannuzzo e valorizzarne le potenzialità di socializzazione.

Il secondo si intitola ‘Ci muoviam nel parco’, proposto dal consiglio di zona di Pisignano Cannuzzo per istallare attrezzature ludico-sportive per il gioco e il movimento dei giovani nei parchi dei due quartieri. "Con l’avvio della sistemazione del parco di via Catullo vediamo la realizzazione del primo dei progetti proposti dalla comunità all’interno del complesso e articolato percorso sul bilancio partecipato. Durante la legislatura abbiamo sperimentato l’esperienza per favorire e assicurare la partecipazione popolare alle scelte di spesa e investimento dell’Amministrazione", spiega l’assessore Cesare Zavatta. Sempre con risorse del bilancio 2023 sono stati finanziati anche quattro progetti che si concretizzeranno entro la prossima estate: ‘Rimettiamo in marcia i marciapiedi’: proposto dal consiglio di zona Cervia centro-Malva Sud in collaborazione con altre realtà del territorio, che intende promuovere un contest per stimolare idee su come rendere la città maggiormente accessibile ai pedoni; ‘Il cinema dei giovani’, proposto dall’associazione Zirialab, che prevede di organizzare serate con film d’autore al Cinema Sarti; ‘Nonni in gita’, proposto da Pisignano-Cannuzzo, che intende ampliare la possibilità di partecipare alle gite organizzate dal volontariato locale, agganciando gli anziani in solitudine e le persone con minore opportunità socio-economiche; ‘uno sport a ogni post’, anch’esso proposto da Pisignano-Cannuzzo per implementare il progetto di post scuola della scuola primaria di Pisignano ingaggiando educatori sportivi per far conoscere ai bambini le realtà associative locali e nuove discipline sportive.

Ilaria Bedeschi