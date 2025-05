"Lavori al ponte di Ragone in forte ritardo. Un’interrogazione per conoscerne i motivi"

Il rifacimento del ponte sul fiume Montone attraversato dalla strada provinciale 5, "si sta trasformando in una storia infinita". Lo sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero. "I lavori iniziati lo scorso ottobre, si sarebbero dovuti concludere a marzo, poi la data è slittata a giugno ed ora si ipotizza settembre. Al netto delle motivazioni o scuse che sembrano la riedizione delle maree anomale che avrebbero prodotto i ritardi nella riapertura dei ponti sulla Baiona nel 2022, qui si tratta dell’ennesima opera pubblica che, a seguito di importanti ritardi nella sua realizzazione, sta provocando disagi significativi". Il ponte "è infatti fondamentale per congiungere l’abitato di San Pancrazio (Russi), con Ragone e quindi con Ravenna ed un ritardo di mesi per la sua riapertura significa costringere gli abitanti delle due frazioni a percorrere, per un tempo maggiore, molti chilometri in più. Abbiamo già visto qualcosa di simile a Grattacoppa, non vorremmo che anche in questo caso, i mesi, che già costituiscono un disagio, si trasformassero in anni".

Fratelli d’Italia presenterà due interrogazioni, una in provincia a firma del consigliere Riccardo Vicari ed una in regione a firma di Ferrero. "Non è infatti possibile che tutte le volte in cui si parla di opere pubbliche eci debbano sempre essere dei ritardi".