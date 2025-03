Lavori al semianello. Da domani chiude la carreggiata nord dell’Adriatica

Entra nel vivo la seconda fase dei lavori di ammodernamento del semianello ravennate. Mentre sono ancora in corso i lavori del primo lotto fra il cavalcavia della Faentina e il quadrifoglio di via Savini, da domani sera, venerdì verrà chiusa al traffico la carreggiata nord della statale (in direzione di Ferrara) fra la rotatoria all’incrocio con la statale Ravegnana e il km. 151,630 vale a dire allo svincolo per Madonna dell’Albero. Il traffico verso nord scorrerà sulla carreggiata sud, in doppio senso di circolazione. L’Anas prevede che la chiusura si prolungherà per almeno sei mesi, ovvero il tempo necessario per allargare la sede stradale sul ponte del fiume Ronco e sul cavalcavia di via Cella.

L’allargamento dell’impalcato del ponte sul Ronco e successivamente di quello sul Montone è previsto in maniera asimmetrica, nel senso che per motivi tecnici avverrà operando solo sul lato est. Il calendario dei lavori fissato dall’Anas e dall’impresa incaricata prevede poi che a partire presumibilmente dal 15 aprile venga aperto anche il cantiere per il nuovo impalcato sul fiume Montone e sulla adiacente via Quaroni. Di conseguenza il tratto di carreggiata nord chiuso al traffico verrà esteso fino al chilometro 151,850. Come già per i lavori da tempo in corso più a nord, la decisione di deviare il traffico su un’unica carreggiata e a doppio senso di marcia è stata concordata fra Anas, Comune di Ravenna, Polizia stradale a Polizia locale.

Una volta conclusi i lavori ai due ponti e aree limitrofe scatterà la terza fase dei grandi interventi sul semianello (costo previsto, cinquanta milioni di euro), ovvero l’allargamento della sede stradale a metri 20,60 (con new jersey centrale e banchine laterali di un metro e 75) anche negli altri tratti così da adeguare questo tratto di statale Adriatica, costruito negli anni Sessanta, alle indicazioni della vigente normativa per le strade ‘extraurbane principali’. I lavori sono finalizzati anche al consolidamento delle cosiddette ‘selle Gerber’, ovvero le spalle su cui poggiano le travi dei ponti, che appaiono deteriorate in entrambi i viadotti e alla messa in sicurezza sotto il profilo sismico. Il cantiere relativo a questa seconda fase è operativo già da oltre un mese e gli interventi hanno riguardato soprattutto aree esterne alla sede stradale, come lo sbancamento del versante est fra l’abitato di Madonna dell’Albero e il fiume Ronco. Per quanto riguarda il tratto più a nord, fra il cavalcaferrovia e via Savini, i lavori (assegnati nel novembre del 2022 e frequentemente rallentati dai periodi di piogge che rendono poco praticabile il terreno) stanno interessando attualmente l’allargamento della sede stradale sul versante est.

