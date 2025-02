Lavori al semianello. Nuovi cantieri sui ponti dei fiumi Ronco, Montone e sullo scolo Lama

Lungo la statale Adriatica, nel tratto di tangenziale cittadina che i ravennati conoscono da sempre come ‘semianello’, si sono aperti, come previsto, altri cantieri, ad opera della società Renova Red, specializzata, nella sua molteplice versatilità, nel ripristino e ristrutturazione dei ponti. I nuovi lavori riguardano infatti i due ponti sui fiumi Ronco e Montone e quello sullo scolo Lama e costituiscono il secondo stralcio del grande progetto di ristrutturazione del semianello predisposto da Anas e avviato 18 mesi fa con il primo stralcio che ancora sta interessando il tratto fra il km. 148,790 (scolo Cupa ai piedi del cavalcavia della Faentina) e il km. 150,240 (svincolo di via Savini) e che ha comportato la ristrutturazione del quadrifoglio e l’avvio dell’allargamento della sede stradale a metri 20,60 (la fine dei lavori di questo primo stralcio sta slittando di svariati mesi, anche per via del maltempo). Proprio l’ampliamento delle due carreggiate della statale nel tratto dal cavalcavia della Faentina allo svincolo per l’E 45 è il motivo di fondo del progetto dell’Anas per adeguare l’asse viario non solo ai volumi di traffico odierni, ma soprattutto alle nuove normative in tema di sicurezza della circolazione e antisismica. E’ bene ricordare infatti che il semianello è stato inaugurato proprio sessant’anni fa, a metà dicembre del 1965, che la sua inadeguatezza è conosciuta da almeno tre decenni e che in media, stando ai dati in possesso all’Anas, le due carreggiate sono oggi percorse da ben 47mila veicoli al giorno. I nuovi cantieri riguardano, come si è detto, i ponti sul Montone e sul Ronco (entrambi realizzati nel 1964): è prevista la sostituzione degli impalcati per permettere l’allargamento della sede stradale a 20,60 metri, cui devono aggiungersi banchine da un metro e 75 e cigli di analoga estensione, oltre al new jersey centrale.

Sui due ponti l’ampliamento delle carreggiate procederà in modo asimmetrico, nel senso che, per cause tecniche, in entrambe le strutture lo spazio necessario sarà recuperato solo su un fronte, quello est. Contestualmente al rifacimento dell’impalcato saranno messi in atto anche interventi di consolidamento delle cosiddette ‘selle Gerber’, ovvero le spalle su cui poggiano le travi del ponte, che appaiono degradate.

Nella parte sottostante all’impalcato del ponte sul fiume Ronco, ai fini di ulteriore sicurezza vengono inserite, proprio in questi giorni, travi di ferro di rinforzo provvisorio che verranno rimosse nelle fasi successive.

Il progetto prevede poi che ai lati del ponte sul Ronco siano installate barriere fonoassorbenti a protezione dell’abitato di Madonna dell’Albero. Ancora, l’intervento su questo ponte comporterà anche il rimodellamento della via Cella. Attualmente i grandi lavori sono concentrati nell’area del Ronco e sono in corso le opere di sbancamento sul versante est fra l’abitato di Madonna dell’Albero e il fiume, ovvero il lato in cui avverrà l’allargamento della sede stradale. Sull’altro versante è stato allestito il campo base del cantiere. All’altezza del ponte sul Montone sono stati avviati in questi giorni i primi sondaggi. La tabella di marcia dell’esecuzione di tali lavori ne prevede la fine per agosto del 2026. Nel frattempo, peraltro, secondo il progetto generale, entro il primo semestre di quest’anno dovrebbero essere aperti i cantieri del terzo e ultimo stralcio che riguarda l’allargamento delle carreggiate negli altri tratti del semianello compresi fra il quadrifoglio di via Savini e l’E 45.

Carlo Raggi