Lavori al verde dopo il violento temporale

Partiranno a breve i lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria del Parco naturale e della messa in sicurezza dei sentieri pinetali a seguito del violento temporale che il 13 luglio dello scorso anno ha sconvolto il territorio cervese. Per quanto riguarda il Parco naturale sono stati stanziati 233.000 euro che serviranno, tra le altre cose, a sistemare recinti, stalle e altri elementi danneggiati dell’imponente evento atmosferico.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei sentieri presenti all’interno della pineta è arrivato il nulla osta del Parco del Delta del Po. L’intervento dovrà essere avviato a partire dalle porzioni di pineta maggiormente colpite dalla tromba d’aria dell’estate scorsa e di quelle in cui l’utilizzo dei sentieri da parte dei frequentatori comporterebbe i rischi maggiori. I lavori dovranno interessare una fascia di profondità pari a 20 metri ai lati dei percorsi e sentieri che si trovano all’interno della pineta. Inoltre dovrà avvenire anche la rimozione delle alberature cadute al suolo in grandi quantità ai lati dei sentieri, in modo da ridurre il rischio di incendi: questo comporterà una deroga alla norma che prescrive il divieto di asportazione dei tronchi abbattuti al suolo.

Durante l’intervento l’accesso al bosco sarà riservato esclusivamente ai mezzi per il taglio e il primo trasporto del legname ai punti di accatastamento lungo la viabilità. Un primo accatastamento, qualora necessario, potrà aver luogo anche all’interno delle radure.

Al termine delle lavorazioni l’area di cantiere e le vie di esbosco saranno ripristinate e verranno previsti dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche e altri per la riduzione del rischio di erosione, in modo da evitare che le piste e i percorsi all’interno dell’area verde si allaghino durante le piogge più copiose.

L’intervento per la sistemazione dei sentieri dovrà rispettare solo in parte la stagione riproduttiva della fauna, con alcune eccezioni che dovranno avvenire comunque con criterio e in maniera limitata: i tempi previsti potranno quindi essere modificati per non disturbare gli animali che vivono qui. In particolare gli interventi già avviati al 15 marzo potranno essere terminati anche in deroga al divieto di effettuare lavorazioni in periodo riproduttivo della fauna selvatica, ma sempre con un criterio rispettoso degli animali: ovvero i lavori potranno essere portati esclusivamente in una fascia specifica, evitando di interessare il folto del bosco e comunque entro il 31 marzo 2024. Anche la porzione di intervento da svolgersi nella fascia di bosco prospicente via Jelena Gora, dato il disturbo già normalmente arrecato dalla pesante frequentazione dell’area da parte dei mezzi transitanti sulla viabilità carrabile, potranno essere effettuati in deroga nel periodo riproduttivo della fauna selvatica.

Le attività nel bosco dovranno essere concentrate nei periodi di minor disturbo per la fauna e la flora, sarà quindi da evitare il periodo 1° marzo - 31 luglio in cui si concentra maggiormente la nidificazione dell’avifauna forestale. Durante il periodo di apertura della caccia le lavorazioni dovranno invece interessare solo un’area del bosco alla volta, in maniera da preservare la tranquillità della restante porzione di area boscata con funzione di rifugio per la fauna selvatica.

Ilaria Bedeschi