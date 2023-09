Lavori alla linea ferroviaria

A Voltana per consentire, lungo la linea Ferroviaria Ferrara-Ravenna da parte di Rete Ferroviaria Italiana, interventi di manutenzioni straordinaria che si sono resi necessari a seguito dell’alluvione di maggio, dall’altra sera (mercoledì) e per una settimana è chiusa al traffico, all’altezza del passaggio a livello, via Stradoncello Bentivoglio, strada, situata alle porte del paese, che collega via Pastorella (presso una sorta di quartiere conosciuto come ‘Cantonaccio’) a via Stradone Bentivoglio. Una chiusura totale che si protrarrà fino alle 16 di mercoledì 27 settembre. Gli interventi di Rfi comporteranno anche la chiusura, in questo caso parziale e nelle sole notturne (dalle 22 alle 5 del mattino), di via Fiumazzo (SP39), di via Fiumazzo all’altezza del passaggio a livello situato nel centro della frazione, per consentire l’occupazione dello stesso da parte dei macchinari utilizzati per le attività di manutenzione straordinaria. Le lavorazioni saranno svolte prevalentemente in periodo notturno.

lu.sca.