Lavori alla rete dell’acquedotto martedì. Previsti disagi nel centro di Cervia con possibili interruzioni del servizio

Martedì 9 aprile, a partire dalle 8 e fino alle 21, Hera eseguirà dei lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica in viale Roma, all’incrocio con viale Marconi. Nello specifico saranno interessate dall’interruzione della fornitura dalle 14 alle 20, oltre a viale Roma, anche viale Cristoforo Colombo, viale Marconi, viale Volturno, viale Marco Polo, lungomare Grazia Deledda e viale Nazario Sauro. A seguito dell’intervento, che ha l’obiettivo di rendere più resistente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, potrebbero verificarsi delle interruzioni dell’erogazione dell’acqua o verificarsi degli abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe. Al termine dei lavori potranno verificarsi alcune irregolarità temporanee (abbassamento della pressione, alterazione del colore), ma resta confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. Le utenze interessate dall’intervento saranno preavvisate. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati a data da destinarsi. Hera assicura di contenere al minimo i tempi, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.