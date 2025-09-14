Lavori alle Cappuccine. Museo chiuso un anno

A Bagnacavallo, a conclusione del recupero dell’ex ‘Casa del Custode’ e dei recenti lavori di rigenerazione portati avanti grazie ai fondi del Pnrr, nelle prossime settimane sarà avviato l’ultimo dei tre grandi interventi di riqualificazione che hanno coinvolto dal 2023 a oggi il centro culturale ‘Le Cappuccine’. Si tratterà di opere riguardanti l’adeguamento impiantistico dell’intero complesso, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il recupero dei locali da adibire a Fototeca. Per consentire l’esecuzione dei lavori, il Museo Civico delle Cappuccine resterà chiuso al pubblico fino al termine delle opere, previsto per settembre del prossimo anno. Continuerà invece a essere operativa, salvo eventuali piccole interruzioni, la porzione di immobile che ospita la biblioteca. Il costo complessivo delle opere è di 820mila euro, di cui circa 395mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie a un contributo che il Comune di Bagnacavallo ha ottenuto partecipando a un bando per interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico a destinazione culturale.

"Questo nuovo importante intervento – spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e alla Cultura Caterina Corzani – rappresenta la tappa conclusiva di un percorso su cui abbiamo lavorato da tempo e che ha lo scopo di migliorare l’efficienza, adeguare e soprattutto valorizzare un importante contenitore culturale del nostro territorio. Ciò ha reso necessaria la chiusura temporanea del Museo Civico e lo spostamento delle sue mostre più importanti presso l’ex convento di San Francesco. Abbiamo deciso di programmare la chiusura in modo da avere la possibilità di riaprire completamente la struttura in tempo per poter ospitare una grande mostra che si terrà durante la Festa di San Michele del 2026".

Lu.Sca.