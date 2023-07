Lavori alle medie Riapertura prevista per il 15 settembre

In questi giorni inizieranno i lavori di sostituzione e riparazione degli impianti delle scuole medie di Castel Bolognese, danneggiate dall’alluvione del 16-17 maggio scorso. L’investimento sarà realizzato in urgenza dall’amministrazione comunale e consentirà la riapertura dal 15 settembre. "Le scuole medie di Castello – spiega il sindaco Luca Della Godenza – sono una struttura all’avanguardia e auto-sostenibile energeticamente. Negli ultimi anni abbiamo investito molte risorse per renderle sicure, innovative ed efficienti. L’obiettivo è quindi quello di ripristinare le parti impiantistiche alluvionate e consentire una piena ripresa delle attività. Abbiamo avuto danni ingenti in quattro dei cinque edifici scolastici presenti nel nostro comune e siamo al lavoro costante per consentire a tutti il rientro a scuola il 15 settembre. Nei prossimi giorni informeremo circa i lavori negli altri edifici".