Lavori all’Itp Bucci, sei classi traslocano

Tempo di traslochi per sei classi dell’Istituto tecnico industriale Bucci di Faenza, che hanno cominciato il 2023 in altrettante aule individuate ad hoc in alcuni spazi affacciati su viale della Ceramiche, in corrispondenza della stazione delle corriere. La decisione è stata presa per via di lavori di sistemazione sismica delle aule dell’istituto, finanziati attraverso il Pnrr e programmati da tempo.

Ad essere coinvolte sono classi terze, quarte e quinte: la sede del Bucci compresa fra viale delle Ceramiche e via Camangi ospita infatti gli studenti del triennio. Un disagio contenuto per gli scolari, i quali per frequentare i laboratori e svolgere tutte le altre attività che non possono essere compiute in classe dovranno solamente attraversare viale delle Ceramiche: la sede del triennio del Bucci è infatti di fronte alle aule in cui si trovano ora. Gli ambienti in cui sono approdati erano da tempo adibiti a classe: nel corso degli ultimi anni scolastici hanno infatti studiato qui delle sezioni del complesso Carchidio-Strocchi, le scuole utilizzate dagli studenti del Borgo che frequentano elementari e medie. La pausa natalizia è servita al personale della scuola per completare gli ultimi traslochi.

Non è chiaro fino a quando le aule rimarranno in questa nuova sede distaccata: forse fino alla fine dell’anno scolastico, benché non è escluso che i lavori possano terminare prima. Gli spazi in questione potrebbero continuare ad essere aule anche l’anno prossimo: concessi dall’ordine francescano che ne è proprietario (ha sede infatti nella vicina sede di San Francesco, alle spalle dell’edificio che ospita le aule) in comodato al Comune, la loro natura è probabile rimanga quella di aule a servizio anno per anno delle scuole che per vari motivi ne abbiano necessità: i lavori già programmati in effetti sono numerosi, in primis nelle sedi del liceo Torricelli-Ballardini (in via Sant’Angelo e via Pascoli), ma anche nella palestra usata dall’Istituto Persolino-Strocchi.

Dovrebbe essere candidato a finanziamenti Pnrr pure l’istituto tecnico Oriani, per interventi anche qui sul fronte dell’antisismica. Eventuali decisioni circa lo spostamento di alcune sezioni di altre scuole verranno prese però solo a giugno.

f.d.