Lavori, chiuso tratto dell’A14 dir

Sulla A14 dir, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia ‘via San Giovanni’ e ‘via 10 aprile’, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Cotignola, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere la strada provinciale numero 8 ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi si possono consultare sul sito autostrade.it, sui pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 803.111 attivo 24 ore su 24.