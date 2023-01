Lavori da 760mila euro in via dei Mille Si comincia lunedì

Al via lunedì il progetto di rigenerazione urbana dell’ultimo stralcio di viale dei Mille, nel tratto che va da via Calatafimi a viale Capua. Oggetto dell’intervento sarà la riqualificazione paesaggistica di questo viale in continuità e proseguimento con i tratti di strade già realizzati. Sono previsti il rifacimento dei marciapiedi e il prolungamento della pista ciclabile sul lato nord del viale, nonchè, spiegano dal Comune, "il posizionamento degli elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi secondo le linee tipologiche e funzionali dei precedenti stralci". L’intervento di miglioramento prevede la sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e la sistemazione della dotazione verde del viale. I platani esistenti, ormai a fine ciclo vitale, saranno sostituiti con nuove alberature immuni dalla pericolosa malattia dei platani conosciuta come ’cancro colorato’. I lavori, della durata di circa quattro mesi, saranno realizzati dalla ditta Coromani di di Fratta Terme - Bertinoro (Forlì-Cesena) per un importo complessivo di 758.600 euro. Il progetto è stato sviluppato dall’architetto Stefania Tognoloni di Rimini, che curerà anche la direzione dei lavori . Le prime attività riguarderanno l’abbattimento delle piante esistenti; per questo motivo si renderà necessario istituire il divieto di sosta nelle aree interessate.