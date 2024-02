Lavori da quasi due milioni per il municipio di Alfonsine

Ammonta a oltre un milione e 970mila euro il contributo regionale che il Comune di Alfonsine si è aggiudicato per la realizzazione di lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico sul palazzo comunale, considerato di carattere strategico. Come osserva l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Laudini, "la sicurezza degli edifici comunali è stato uno dei principali obiettivi di questa legislatura, sia per quanto riguarda la prevenzione incendi sia per la sicurezza sismica. Sono stati incaricati tempo fa dei professionisti per effettuare la verifica di tutti gli edifici scolastici e degli edifici comunali strategici: avendo a disposizione la valutazione di vulnerabilità sismica del palazzo comunale, è stato possibile partecipare al bando della regione che riguardava gli edifici strategici. L’edificio è stato considerato di classe d’uso 4a, ossia una costruzione con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità, e questo ci ha permesso di portare a casa l’importante risultato. Auspichiamo ci siano nuove occasioni in futuro per partecipare anche con gli altri edifici comunali".

La Regione Emilia-Romagna ha stimato il contributo sulla base dei parametri ufficiali e sulla volumetria dell’edificio da adeguare, dato che ancora non c’è un progetto definito: sono al vaglio diverse ipotesi progettuali che andranno condivise con la Soprintendenza, per salvaguardare l’integrità architettonica e culturale della struttura.

Situato nella centrale piazza Gramsci, il palazzo comunale fu progettato all’indomani della seconda Guerra Mondiale dall’architetto ed urbanista di fama nazionale Giuseppe Vaccaro, esponente del razionalismo. Sul finire del conflitto la cittadina era stata quasi del tutto rasa al suolo. La distruzione del 70% delle abitazioni e degli edifici pubblici (tra cui il vecchio municipio situato in piazza Monti) pose quindi il problema di pianificare la ricostruzione, praticamente da zero, dell’intero paese. A essere incaricato della progettazione dell’attuale palazzo comunale fu, come detto, l’architetto Vaccaro, che all’epoca operava a Bologna presso uno studio di architetti (Studio Vaccaro-Parolini) che faceva da referente per le opere di ricostruzione nella Regione Emilia-Romagna.

lu.sca.