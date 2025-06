Lavori di asfaltatura a Fornace. Si comincia da via Silver Sirotti

Al via lunedì, a partire da via Silver Sirotti, lavori di asfaltatura che interesseranno alcune strade a Fornace Zarattini danneggiate dall’alluvione. Si tratta di alcuni tratti di strada e ciclopedonale della via Faentina, soggetta ad intenso flusso di traffico e di via Braille e parte di via Ricci Curbastro, interessate soprattutto da traffico pesante.

Si comincia quindi da via Silver Sirotti dove da lunedì e per qualche giorno sarà istituito il divieto di transito e sosta con zona rimozione dalle 8 alle 19 di ogni giornata lavorativa, su ambo i lati per tutti i veicoli, nel tratto compreso fra il civico 60 e la fine della strada lato ovest.

Saranno sempre essere garantiti l’accesso ai mezzi di pronto soccorso e intervento e l’accessibilità al sottopasso ferroviario pedonale e ciclabile di collegamento con via Faentina.

Completata via Sirotti, i lavori inizieranno in via Curbastro nel tratto compreso tra via del Fringuello fino al parcheggio adibito al Bike street, e successivamente in via Braille dalla via Faentina fino alla via Curbastro.

Infine, gli interventi interesseranno la via Faentina in diversi punti a partire dalla frazione di Fornace Zarattini fino al ponte del canale Magni.

Gli interventi, che si concluderanno entro il 12 settembre, comporteranno modifiche alla viabilità che saranno di volta in volta comunicate.